Erzin İsos Termal Otel’de  Korkutan Yangın

Erzin ilçesi Başlamış Mahallesi’nde bulunan 7 katlı Hattuşaş termal otelin mutfağında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile çevre ilçelerden sevk edilen söndürme ekipleri müdahale etti.

Bu arada, itfaiye ekiplere otelde mahsur kalan vatandaşları merdivenle kurtardı. Otel tahliye edilirken, itfaiye ekipleri, üst katlara da sıçrayan yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otelin Mutfağında yangının çıktığı ve çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Hatay valiliği Erzin ilçesinde meydana gelen otel yangını ile ilgili açıklama yaptı açıklamada ;

“İlimiz Erzin İlçesi’nde bulunan Isos Termal Otelin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştı

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kısa sürede olaya müdahale etmesinin ardından otelde kalan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tahliye edilmiş olup, içerde kalan vatandaşımızın olup olmadığı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Dumandan etkilenen 20 vatandaşımız 112 acil sağlık birimleri tarafından çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştı

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin