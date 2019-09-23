Erzin Küçük Sanayi Esnafından İstişare Toplantısı

Hatay ‘ın Erzin ilçesinde yıllar öncesinde küçük alanda kazançlarını kazanan Erzin küçük sanayi esnafları, İlçenin batısında yer alan Ernar Koopretifi karşısındaki yeni küçüük sanayi sitesinin yapılanması ve yapılan yeni küçük sanayi sitesi parselizasyon dağıtımı üzerine Erzin belediye meclis toplantı salonunda istişare toplantısı yaptılar.

Erzin Belediye meclis salonda yapılan istişare toplantısına Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu başkanlık yaparken toplantıya Erzin Küçük Sanayi Sitesi Başkanı İrfan Bila, Belediye Başkan Yardımcısı Bora Börklü, CHP belediye meclis üyesi Oktay Özsoy, Ozan Ertaç, ve küçük sanayi esnafları katılım yaptılar.

İlk konuşmayı Küçük Sanayi Sitesi Başkanı İrfan Bila yaptı ve yıllardır uğraşlar sonucunda yeni küçük sanayi sitemize arazi kazandırdık tüm planlarımız yapıldı son aşamada esnaflarımıza iş yerlerinin parselasyon dağıtım için kura ile çekilişi yapacağımızı esnaflarımız kurada çıkacak yerlerinde müracaat ettikleri metre kare ile yeni iş yeri sahibi olacaklar” dedi.

Erzin Belediye Başkanı Elmasoğlu yaptığı konuşmada tüm küçük sanayi esnaflarımız için belediye olarak tüm imkanları saglanacaktır tez zamanda parselasyon dağıtım yapıldıktan sonra Küçük sanayi sitesi esnaflar yeni yerlerinde branşlarına göre iş yerlerini hizmete açacaklardı, artık şehrin içinde daracık yerlerde esnaflık zor oluyor dedi .

Toplanının sonunda söz alan Esnafların görüşlerini sunduğu toplatı da damgayı vuran sorun 15-20 yıldan beri bir türlü sahip olunmayan Küçük sanayi sitemiz tez zamanda yapılsın ve de bizlerde kendi yerimizde en güzel hizmeti müşterilerimize sunalım dediler ve karşlıklı konuşmalarda zaman zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.

Haber:Adil Coşkuner – ERZİN

Share This:

































