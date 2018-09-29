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Erzin MHP kadın kollarından aşure dağıtımı39 defa okundu

kategorisinde,30 Eyl 2018 - 00:23 tarihinde yayınlandı
Erzin MHP kadın kollarından aşure dağıtımı

Mübarek Ehlibeyt ayınında Hatayı’n Erzin ilçesi MHP ilçe teşkilatı kadın kolları Cuma günü Merkez camisi önünde yer alan Cumhuriyet meydanında geleneksel Aşure dağıtımı yaptı

Günlerce süren hazırlık sonrasında pasta ustası Aykut Alpar tarafından hazırlanan Aşura dağıtımının MHP ilçe kadın kolları başkanı Birsen Turan yönetiminde Cumhuriyet Meydanında kurulan çadır içinde kazanlardan özenle kaselere doldurularak, Merkez camisinden Cuma namazından çıkan camii cemaatına dagıttılar. Aşure dağıtımına MHP Erzin İlçe Başkanı Mehmet Eser  ile yönetim kurulu üyeleri ve Erzin MHP den belediye başkan aday adayları Berat Sökmen, Abdulbaki Karakurt Aşure dağımında bulundular, nefis Aşureleri zevkle yiyen vatandaşlar, emeği geçen MHP ilçe teşkilatına teşekkür ettiler

Haber:Adil COŞKUNER-Erzin

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