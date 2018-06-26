MENÜ
Bugün: 26 HAZİRAN 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 94.408
DOLAR 4,6174
EURO 5,3918
ALTIN 187,43
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Erzin Otobanında Kamyonet içindeki eşyalarla yandı!302 defa okundu

kategorisinde,26 Haz 2018 - 14:42 tarihinde yayınlandı
Erzin Otobanında Kamyonet içindeki eşyalarla yandı!

Hatay’ın Erzin ilçesinde otoyolda ev eşyası taşıyan seyir halindeki araç birden alev aldı. Çıkan yangında araç ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol istikametin Erzin istikametine gitmekte olan Menduh Arslan idaresindeki içerisinde ev eşyası yüklü 31 P 5757 plakalı kapalı kasa pikap TEM otoban yolunda hararet halindeyken yanmaya başladı.

Araç sürücüsü yangını fark edince aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yanan araçtan sıçrayan alevler otoyol kenarında bulunan otlara da sıçradı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Nakliye aracı olarak kullanılan kapalı kasa transit minibüs ve içerisinde yüklü bulunan ev eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Haber: Adil COŞKUNER – Erzin(Hatay)

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ