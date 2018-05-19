Erzin’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Çoşkusu

Ulu Önder gazi Mustafa Kemal Atatürkün Türk gençliğine armagan ettiği 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı Hatayın Erzin ilçesinde çoşkuyla kutlandı.

Erzin Cumhuriyet meydanında yapılan 19 Mayıs gençlik ve spor bayramıkutmamsı törenina Erzin ilçe kaymakamı Ahmet Demirci, ilçe jandarma komutanı Tgmn. Selim Traş,Erzin belediye başkanı Ecz. Kasım Şimşek, ilçe emniyet müdürü Ali Çolak,ilçe millieğitim müdürü Erdogan Asarkaya, siyasi parti ilçe başkanları , STÖ başkanları ve öğrenciler ile havanın sıcak olması dolayısı ile az sayıda vatandaş iştirak ettiler.

Tören ataya saygı duruşu ve istiklal marşı okunarak başlandı,günün anlamını belirten konuşmayı ilçe gençlik ve spor müüdrü Hanifi Demirkıran yaptı,öğrencilerin şiir okunması, hep birlkte koro halinde Atatürkün gençliğie hitabesi okundu,HEM THM sanatçısı kahramanllık türküsü okudu,Yeşilkent lisesi öğrencilerinin halk oyunu ekibi gösteri sunması sonrası ilçe de çeştli spor dallarında şampiyon olan öğrenciler madalya ve plaketler verilerek tören sona erdi.

Haber: Adil COŞKUNER-ERZİN