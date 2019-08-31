Erzin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şanlı 30 Ağustos zafer bayramının 97. yılı kutlaması tüm ülkemizde her yöresinde coşkuyla kutlanırken ,Hatay’ın Erzin İlçesi’nde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

İlk tören Cumhuriyet Meydanında Atatürk’ün anıtına çelenk konulması ve ataya saygı duruşu ve istiklal marşı okunarak başladı.

Diğer yandan akşam saat 19. 30’da Atatürk parkından fener alayı yürüyüşü yapıldı.

Fener alayı yürüyüşüne Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Ökkeş Koçak, Mehmet Vural CHP ilçe başkanı Akif Özer, CHP Kadın Kolları Başkanı Dilek Mert, Belediye Meclis Üyeleri Orhan Ateş, Oktay Özsoy,Ozan Ertaç ,Erzin Gönüllüleri Derneği Başkanı Hüseyin Ertaç,ve kalabalık vatandaş iştirak ederek kahramanlık türküler eşliğinde Cumhuriyet meydanına kadar yürüdüler.

Cumhuriyet meydanında Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu günün anlamını belirten konuşma yaptı ve kutlama, 30 Ağustos Zafer bayramını anlatan slayt gösterisi ve onuncu yıl marşı eşliğinde gökyüzüne havai fişek gösterisini halk heyecanla izlediler.

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin

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