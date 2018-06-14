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Erzin’de Baba-Oğul tartışması kanlı bitti1174 defa okundu

kategorisinde,14 Haz 2018 - 14:39 tarihinde yayınlandı
Erzin’de Baba-Oğul tartışması kanlı bitti

Hatay’ın Erzin İlçesi’nde  önceki gün baba oğul arasında çıkan tartışma cinayetle son buldu.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 12. Sokak’ta yaşayan Nuri B. (25) ile babası Fadıl B. (60) arasında arsalarına ev yapımı konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine Nuri Bozkurt, evdeki tüfeği alarak babasına ateş etti. Ağır yaralanan Fadıl B. olay yerinde hayatını kaybetti.  Babasını öldüren Nuri B. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin

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