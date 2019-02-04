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Erzin'de doludan  hasar gören narenciye üreticilerine Tarsimden yardım - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Erzin’de doludan  hasar gören narenciye üreticilerine Tarsimden yardım70 defa okundu

kategorisinde,04 Şub 2019 - 15:05 tarihinde yayınlandı
Erzin’de doludan  hasar gören narenciye üreticilerine Tarsimden yardım

Geçen ay  Ocak  ayında dolu afetinden  hasar gören Erzin narenciye üreticlerinin  Tar-sim sigortası yaptıranlar zarara karşı 4 milyon tl  para yardım yapıldı.

Erzin Tarım kredi kooperatifi salonunda gerçekleşen Tar-sim yardım toplantısına Mersin bölge birliği müdr yardımcısı Aytaç Ongun,Tar-sim uzmanı Nil Baykal,Erzin tarım kredi kooperatifi müdürü Hasan Deniz, Erzin Yeşilkent Koopertifi başkanı Mustafa Vural ve narenciyede hasarından zarar gören  üreciler katılım yaptılar.

Toplantının ilk konuşmasının Aytaç Ongun yaptı  ve şunları söyledi” Erzin bölgesinde   geçen yağan dolu afetinden zarar gören  narenciye üreticisi  vatandaşların  Tarsim sigortaları yaptırmaları sonucunda  bizleri de  bu  üretici vatandaşlarımıza  azda olsa 4 milyon tl  yardımda bulunduk , Dogu Akdeniz bölgesinde Mersin den başlayarak  Hatay bölgesine Erzin’e kadar gelen dolu zararları en ince detaylarını kadar degerlendirerek narenciye üreticilerimizin  dolunun verdiği zararı kapatmaya çalıştık, bundan  personlelimize  yogun çalışmasından  dolayı onlara teşekkürlerimi sunarım” dedi

Tar-sim Uzmanı Nil Baykal da narenciye  üreticilerinin  sorunarını dinledi ve tasim belegelerini verdi. Ayarıca Erzin Tarım kredi kop müüdrü Hasan Denizde yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi”  Erzin ilçemizde doludan zarar gören  üreticlerinin her zaman yanında olduk  ve üreticelerimiz  dikkatli olarak Tarsim sigortaların yaptırmalarını afetlerin ne zaman zarar vereceğin bilinmez ona göre tedbir olarak Tar-sim sigorta yaptırmaları lazım “dedi.

Doludan Zarar gören narenciye bahçesi sahipleri Tar-sim den belgelrin ve yardım paralarını laldıktan sonra  Tarım Kredi koopretifi binası önünde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdler.

Haber:Adil Coşkuner-Erzin(hatay)

 

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