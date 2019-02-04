Erzin’de doludan  hasar gören narenciye üreticilerine Tarsimden yardım

Geçen ay Ocak ayında dolu afetinden hasar gören Erzin narenciye üreticlerinin Tar-sim sigortası yaptıranlar zarara karşı 4 milyon tl para yardım yapıldı.

Erzin Tarım kredi kooperatifi salonunda gerçekleşen Tar-sim yardım toplantısına Mersin bölge birliği müdr yardımcısı Aytaç Ongun,Tar-sim uzmanı Nil Baykal,Erzin tarım kredi kooperatifi müdürü Hasan Deniz, Erzin Yeşilkent Koopertifi başkanı Mustafa Vural ve narenciyede hasarından zarar gören üreciler katılım yaptılar.

Toplantının ilk konuşmasının Aytaç Ongun yaptı ve şunları söyledi” Erzin bölgesinde geçen yağan dolu afetinden zarar gören narenciye üreticisi vatandaşların Tarsim sigortaları yaptırmaları sonucunda bizleri de bu üretici vatandaşlarımıza azda olsa 4 milyon tl yardımda bulunduk , Dogu Akdeniz bölgesinde Mersin den başlayarak Hatay bölgesine Erzin’e kadar gelen dolu zararları en ince detaylarını kadar degerlendirerek narenciye üreticilerimizin dolunun verdiği zararı kapatmaya çalıştık, bundan personlelimize yogun çalışmasından dolayı onlara teşekkürlerimi sunarım” dedi

Tar-sim Uzmanı Nil Baykal da narenciye üreticilerinin sorunarını dinledi ve tasim belegelerini verdi. Ayarıca Erzin Tarım kredi kop müüdrü Hasan Denizde yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi” Erzin ilçemizde doludan zarar gören üreticlerinin her zaman yanında olduk ve üreticelerimiz dikkatli olarak Tarsim sigortaların yaptırmalarını afetlerin ne zaman zarar vereceğin bilinmez ona göre tedbir olarak Tar-sim sigorta yaptırmaları lazım “dedi.

Doludan Zarar gören narenciye bahçesi sahipleri Tar-sim den belgelrin ve yardım paralarını laldıktan sonra Tarım Kredi koopretifi binası önünde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdler.

Haber:Adil Coşkuner-Erzin(hatay)