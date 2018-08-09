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Erzin’de emekli polis kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi227 defa okundu

kategorisinde,09 Ağu 2018 - 14:26 tarihinde yayınlandı
Erzin’de emekli polis kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Hatay’ın Erzin İlçesi’nde yaşayan emekli trafik polisi Ali Çalık,  evinin balkonunda  dinlendiği esnada birden fenalaşarak geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta veda etti.

Erzin DHA ve Osmaniye Başak Gazetesi temsilicisi (Gazeteci- Yazar) Adil Coşkuner’in eniştesi olan Ali Çalık’ın ani ölümü tüm sevenlerini üzdü, evinin balkonunda kalp krizi sonucu fenalaşan Ali Çalık eve çağrılan Ambulansla kaldırıldığı Erzin devlet hastanesinde tüm müdahelelere rağmen hayata döndürülemedi ve gözünü yumdu ,ve Erzin devlet hastanesi morgundan bu sabah Çarşamba günü alınarak İsalı mahalleliindeki evine getirilerek helallik alındıktan sonra Erzin İsalı mezarlığında kalabalık sevenleri tarafından göz yaşları içinde dualarla defin edildi

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Haber Editörü : Tüm Yazıları
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