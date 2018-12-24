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Erzin’de ‘İnsanlık Ölmedi’ kampanyası ilgi görüyor…137 defa okundu

kategorisinde,24 Ara 2018 - 11:25 tarihinde yayınlandı
Erzin’de ‘İnsanlık Ölmedi’ kampanyası ilgi görüyor…

Hatay’ın Erzin ilçesinde uzun bir süredir çalışmalar yürüterek mahallesinde birçok sorunu sosyal medya üzerinde kamuyu oluşturan muhtar adayı Mehmet Soyer’in ‘insanlık ölmedi’ yardım kampanyası da ilgi görüyor.

Karamustafa Mahallesi’nde oturan ve uzun bir süredir yaptığı çalışmalarla mahallesinin birçok sorununa gönüllü olarak çözüm için kamuoyu oluşturan Mehmet Soyer’in sosyal medyadan ‘Erzin’de insanlık ölmedi’ adı altında başlattığı yardım kampanyasına destek her geçen gün çığ gibi büyüyor.

Mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bir bayan hayırseverin kolilerini çevredeki gençlerin de yardımıyla ofisine taşıyan Mehmet Soyer “Bizler Erzin için en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Karamustafa Mahallesi ile Erzin sorunlarını dile getirip, mülki amirler, yetkili kişilerle görüşüp, konuşup masaya yatırdığımız zaman da daha güzel işler yapacağımıza canı gönülden inanıyorum” dedi.

Mahallesinde tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardımseverlerin kendisine ulaştırdığı yardım kolilerini Muhtar adaylığı çalışma ofisinde indiren Mehmet Soyer “İlçe halkı arasında bir yardımlaşma zinciri oluşturduk. Bu zincirin halkaları her geçen gün genişliyor. Allah destek verenlerden razı olsun. Ben bu konuda kendimi elçi olarak hissediyorum. İhtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü oluyorum. Bugün bir bayan esnaf arkadaşımız yardım kolileri gönderdi, bir duyarlı vatandaşımız da tekerlekli sandalye teslim etti bize. Bu yardım kolilerini ve tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” diye konuştu.

Haber:Adil Coşkuner/Erzin

 

 

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