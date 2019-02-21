Erzin’de Kök hücre farkındalığı kan bağışı

Hatay’ın Erzin İlçesi Devlet Hastanesi’nde Türk Kızılay’ı ile Sağlık Bakanlığının ortaklaşa koordine ettiği ‘Kök hücre’ farkındalığı kan bağışı kampanyası ilgi gördü.

Kampanyaya kök hücre için kan bağışı yaparak da destek veren Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutoğlu, bağışların özellikle kemik iliği, kök hücre bekleyen hasta insanların, çocukların hayatlarının kurtarılması için çok önemli olduğu vurgulandı.

Erzin Devlet Hastanesi olarak Kızılay ile temasa geçip ‘Bir hayat kurtarabilmek’ adına bir kampanya başlattıklarını belirten Başhekim Dr. Ersin Mahmutoğlu “Başta personellerimiz olmak üzere Erzin Halkımız bu kampanyaya büyük hassasiyet gösterdi, birçok kişi kök hücre için kan bağışına geldiler. Herkese teşekkür ediyorum” dedi. Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen kampanyaya doktorlar, hastane personeli ve vatandaşlar kök hücre için kan bağışında bulundu.

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin