Erzin’de motorsiklet kazasında 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Hatay’ın Erzin’ilçesinde yılın ilk gününde 18 yaşında bir genci yaşamdan kopardı.

Edinilen bilgiye göre kaza Erzin Hürriyet Mahallesi istasyon caddesi üzeri akaryakıt istasyonu mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında bozulan 27 KC 881 plakalı pikapla, seyir halindeki motosikletli çarptı. Kazada motosiklet yola savruldu sürücüsü 18 yaşındaki Doğan Eybek de ağır yakalandı.

18 yaşındaki Motosiklet sürücüsü genç kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Mardinli Adnan Eybek’in oğlu merhum Doğan Eybek’in cenazesi bugün Erzin Stad Mezarlığında toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Haber: Adil Coşkuner/Erzin