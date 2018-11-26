Erzin’de Öğretmenler günü etkinliklerle kutlandı…

Tüm yurtta olduğu gibi Hatay’ın Erzin ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler günü çeşitli törenler ve etkinlikler ile coşku içerisinde kutlandı.

Kutlama törenlerine kaymakam Ahmet Demirci, Belediye Başkan Yardımcısı Bora Börklü, ilçe jandarma komutanı Teğmen Selim Tıraş, İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Asarkaya, siyasi parti ilçe başkanları, STÖ başkanları, öğretmenler iştirak etti. Atatürk Parkında çelenk sunma programıyla başlayan Öğretmenler Günü kutlamaları saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı okundu.

Erzin Halis Demir Kültür merkezi Salonundaki programda günün anlamını belirten bir konuşma yapan kaymakam A. Demirci yıllar önce kendini okutan ilk okul öğretmenini ilk kaymakamlık yaptığı Çorum’da bulduğunu hatırlatarak “Çok güzel anılarımız oldu. Hala aynı duygular içindeyim. Gerçekten de öğretmenlik kutsal bir meslek, biz ve yeni nesiller siz öğretmenlere çok şeyler borçluyuz. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Geçen yıl emekli olan Öğretmen Asım Aköz de geçmişte öğretmenlik anılarını anlattı ve zamanında kendisine öğrencisinin yazdığı bir mektubu okudu. Emekliye ayrılan 6 öğretmene de kaymakam Demirci, ilçe jandarma komutanı S. Tıraş, ilçe emniyet müdürü Ali Çolak belediye başkan yardımcısı Bora Börklü tarafından plaket takdim edildi. Öğrencilerin şiirler okuduğu, skeçler oynadığı programda slayt gösterisi yapıldı, okul korosu türküler seslendirdi, HEM folklor ekibi de çeşitli yörelerden halk oyunları sundu.

HABER: Adil COŞKUNER ERZİN