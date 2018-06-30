Erzin’de sazlık alanda yangın

Hatay’ın Erzin ilçesinde sazlıkta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, yoğun bir çalışma sonucu yangın daha da büyümeden söndürüldü. 3 Edinilen bilgiye göre, yangın Yeşiltepe Mahallesi, tren yolu civarındaki narenciye bahçesi kenarındaki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede çevreye yanmaya başlayan yangını mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ekipleri sevk etti. Dumanların yükselmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak daha da geniş alana yayılmadan söndürüldü.

Haber: Adil Coşkuner/Erzin ( Hatay)