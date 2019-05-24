Erzin’de şehit ve gazi aileleriyle iftar

Hatay’ın Erzin ilçesinde Kaymakam Ahmet Demirci başta olmak üzere protokol üyeleri şehit ve gazi aileleri düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Erzin kaymakamlığı tarafından Hattuşaş Otel teras katındaki restoranda gerçekleştirilen iftar programı kaymakamı Ahmet Demirci, ilçe jandarma Komutanı Teğmen Selim Tıraş, Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, Belediye Başkan yardımcısı Ökkeş Koçak, İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan, Nüfus Müdürü Ugur Pekin, şehit ve gazilerin aileleri ile mahalle muhtarları katıldı.İftar programı ilahi okunarak başlandı, ezanla oruçlar açıldı daha sonrasında ise ilçe müftüsü F. Çalışkan Şehit ve gaziler için dualar okudu. Erzin Kaymakamı Ahmet Demir de yaptığı konuşmada şehit ve gazi aileleriyle birlikte iftar sofrasında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Biz bu ülkede yaşayanlar bugünlere gelmemizde, bu toprakları vatan etmemizde canlarını feda eden şehitlerimize, yaralanan gazilerimize çok şeyler borçluyuz, minnettarız. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize de sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

Haber:Adil Coşkuner/Erzin

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