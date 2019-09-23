Erzin’de Süslü Kadınlar Bisiklet turuna yoğun ilgi…

İzmir’den tüm yurda yayılan ve geleneksel hale getirilen Süslü Kadınlar Bisiklet turuna Hatay’ın Erzin ilçesinde kadınlar ile erkekler ve çocuklar yoğun ilgi gösterildi.

Erzinli kadınların da organize ettiği ve bugün saat 17.00-19.00 saatleri arasındaki ‘Süslü Kadınlar Bisiklet turu’ etkinliği Şükrü Paşa Caddesi ile Karamustafalı yol güzergahı üzerinde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı tören alanında toplanan etkinliğe katılanlara ‘Süslü Kadınlar’ adına hitap eden Bahar Özaslan İzmir’de başlatılan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nu Erzin’de de düzenlediklerini ifade ederek “Bizler bisiklete binerek hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu nedenle yetkililerden doğa dostu ve ekonomik bir ulaşım aracı olan bisikletler için yolu yapmalarını rica ediyoruz” dedi.

Özarslan ayrıca trafikte özellikle araç sürücülerinin bisikletlilere daha saygılı olmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Bisikletlerini de kendilerini de süsleyen kadınların yoğun ilgi gösterdiği bisiklet turuna erkekler ve çocuklar da katıldı. Parkuru tamamlayan bisikletliler yol boyunca dikkat çektiler ve tur Cumhuriyet Alanı’nda noktalandı. Bisiklet turu boyunca, Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği Ekipleri de eşlik ederek güvenlik tedbiri aldı.

Haber: Adil Coşkuner/Erzin(Hatay)