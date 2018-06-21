Erzin’de Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü

Motorsiklet Sürcüsü Karşıdan Gelen Araca Çarptı Oguz Han Eker ( 23) Hayatını Kaybetti

Hatay’ın Erzin ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sabah Demokrasi Caddesi’nde meydana gelen kazada, Halil H. yönetimindeki 31 P 4902 plakalı otomobil ile Oğuzhan Hösem Eker’in (23) kullandığı 31 YS 655 plakalı motosiklet çarpıştı. Elim Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklettin arkasında bulunan özel güvenlik görevlisi Tayfun Girmen ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili Erzin Cumhuriyet savcılığnca soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Adil COŞKUNER-ERZİN