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Erzin’de utandıran hırsız olayı: Mezarlığın kapısını çaldılar318 defa okundu

kategorisinde,15 Eki 2018 - 15:28 tarihinde yayınlandı
Erzin’de utandıran hırsız olayı: Mezarlığın kapısını çaldılar

Hatay’ın Erzin bu kadarda olmaz denen bur hırsızlık vakası yaşandı. İlçenin en büyük mahallelerinden biri olan İsali Mahallesi’nin mezarlık kapısı çalındı.

Vatandaşlar tarafında sabah saatlerinde mezarlık  kapısının yerinde olmadığının görülmesi üzerine kapının  tek kanadının çalındığı ortaya  çıktı.

Mahalle  sakinleri tarafından İsalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Arıkoğlu’na  haber verilmesi ile birlikte olay yerine gelerek, “Hangi  vicdansız,  ahlaksız  kimse  ne istediniz de mezarlığımızın kapısını  çaldınız. Çalacak mezarlık kapısı mı kaldı.? Yazıklar olsun”dedi.

Mezarlığın girişinde yer alan cenaze defin yerinin de  bakımsız olduğunu ve  bunu HBB  mezarlık sorumlusu yetklilerine defalarca söylememize rağmen  oralı olmadılar ve hiç bir  çare şeklinde konuştu.

Haber: Adil COŞKUNER –Erzin

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Haber Editörü : Tüm Yazıları
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