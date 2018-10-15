Erzin’de utandıran hırsız olayı: Mezarlığın kapısını çaldılar

Hatay’ın Erzin bu kadarda olmaz denen bur hırsızlık vakası yaşandı. İlçenin en büyük mahallelerinden biri olan İsali Mahallesi’nin mezarlık kapısı çalındı.

Vatandaşlar tarafında sabah saatlerinde mezarlık kapısının yerinde olmadığının görülmesi üzerine kapının tek kanadının çalındığı ortaya çıktı.

Mahalle sakinleri tarafından İsalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Arıkoğlu’na haber verilmesi ile birlikte olay yerine gelerek, “Hangi vicdansız, ahlaksız kimse ne istediniz de mezarlığımızın kapısını çaldınız. Çalacak mezarlık kapısı mı kaldı.? Yazıklar olsun”dedi.

Mezarlığın girişinde yer alan cenaze defin yerinin de bakımsız olduğunu ve bunu HBB mezarlık sorumlusu yetklilerine defalarca söylememize rağmen oralı olmadılar ve hiç bir çare şeklinde konuştu.

Haber: Adil COŞKUNER –Erzin