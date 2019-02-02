Erzin’e “Elmas” gibi aday

31 Mart yerel seçimlerine 2 ay kala Hatay da millet itifaki adayları belli olurken Erzin ilçisinin CHP –İyi partinin ortak adayı avukat Ökkkeş Elmsaoğlu olarak açıklandı.

Ankara CHP genel merkezden Adaylığı açıklanması sonrası Ökkeş Elmas oğlu CHP Erzin ilçe başkanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı,,basın a toplantısına CHP ilçe başkanı AkiF Özer ,İYİ Parti Erzin ilçe başkanı Ahmet Türk, Milli İttifak belediye başkan adayı avukat Ökkeş Elmasoğlu, Erzin CHP ‘den çok öncelerden belediye başkan aday adayı olan Hüseyin Atilla ,İYİ parti il meclis üyesi Ökkkeş Koçak, ve Erzin CHP belediye meclis üyesi Nermin Danış, Necdet Sökmen, kadın kolları başkanı Dilek Mert ve kalabalık vatandaşlar iştirak ettiler.

İlk konuşmayı ilçe başkanı Özer yaptı ve başkan adayımızla kazanacağımız belediyeyi ,en güzel şekilde projelerimizle halk açık yöneteceğiz dedi. 2.konuşmayı iyi parti Erzin ilçe başkanı yaptı ve şunları söyledi “Eskiden kalma görüşlerimz ayrıda olsa şimdi birleşme zamanı diyerek başkan adayımız Elmas oğlunun yanındayız dedi.

Son konuşmayı da belediye başkan Adayı Elmasoglu yaptı ve şunları söyledi “ Erzin halkana en iyi hizmeti sunmak için tüm çabalarımızla çalışarak Erzin i yaşanası gelişmiş modern ilçe yapacağız ,ayrıca AKP den aday olan Hüseyin Gökçe arkadaşımızda başarılar dilerim”

Konuşmalar sonunda CHP –İyi parti ilçe başkanları Millet İttifakı adayı Ökkeş Elmasoğlu ile hep birlkte poz verdiler partlililerce alkışlandı.

Haber: Adil Coşkuner-Erzin