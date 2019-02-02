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Erzin’e "Elmas" gibi aday - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Erzin’e “Elmas” gibi aday318 defa okundu

kategorisinde,02 Şub 2019 - 22:54 tarihinde yayınlandı
Erzin’e “Elmas” gibi aday

31 Mart yerel seçimlerine 2 ay kala Hatay da millet itifaki adayları belli olurken Erzin ilçisinin CHP –İyi partinin ortak adayı avukat Ökkkeş Elmsaoğlu  olarak açıklandı.

Ankara CHP genel merkezden Adaylığı açıklanması sonrası   Ökkeş Elmas oğlu CHP Erzin ilçe  başkanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı,,basın a toplantısına CHP ilçe başkanı AkiF Özer ,İYİ Parti Erzin ilçe başkanı Ahmet Türk, Milli İttifak belediye başkan adayı avukat Ökkeş Elmasoğlu,  Erzin CHP ‘den  çok öncelerden belediye başkan aday adayı olan Hüseyin Atilla ,İYİ parti il meclis üyesi Ökkkeş Koçak, ve Erzin CHP belediye meclis üyesi Nermin Danış, Necdet Sökmen, kadın kolları başkanı Dilek Mert ve kalabalık vatandaşlar iştirak ettiler.

İlk konuşmayı ilçe başkanı Özer yaptı ve  başkan adayımızla kazanacağımız belediyeyi  ,en güzel şekilde projelerimizle halk açık yöneteceğiz dedi. 2.konuşmayı iyi parti Erzin ilçe başkanı yaptı  ve şunları söyledi “Eskiden kalma görüşlerimz ayrıda olsa şimdi birleşme zamanı diyerek  başkan adayımız Elmas oğlunun yanındayız dedi.

Son konuşmayı da belediye başkan Adayı Elmasoglu  yaptı ve şunları söyledi “ Erzin halkana en iyi hizmeti sunmak için tüm çabalarımızla çalışarak Erzin i yaşanası  gelişmiş modern  ilçe yapacağız ,ayrıca AKP den aday olan Hüseyin Gökçe arkadaşımızda  başarılar dilerim”

Konuşmalar sonunda CHP –İyi parti ilçe başkanları  Millet İttifakı adayı Ökkeş Elmasoğlu ile  hep birlkte poz verdiler  partlililerce alkışlandı.

Haber: Adil Coşkuner-Erzin

 

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