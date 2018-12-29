Erzin’li genç Tahir Okan Özgür, göreve talip

Erzin Hatay’ın Erzin ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye meclis üyeliği başvurusu yapan Tahir Okan Özgür ilçenin yönetiminde yer almak için kendisinin de hazır olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için Belediye başkanlığı adaylık yarışının yanı sıra Belediye Meclisi için de siyasi partilerde aday adaylık başvuruları hummalı bir şekilde sürüyor.

Gençlik Örgütü Genel Başkanı Emre Yılmaz ve Genel Başkan yardımcılarının da katıldığı Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Gençlik Kollar tarafında düzenlenen ‘Başka bir kent için yönetime hazırız’ programında genç meclis üyelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

CHP Erzin ilçe teşkilatına Belediye Meclis üyeliği için başvurusunu teslim eden genç aday adaylarından Tahir Okan Özgür de tanıtım programında yaptığı konuşmada mavi ve yeşilin her tonunu içinde barındırdığı tarih sanat ve kültürün iç içe olduğu huzurun kardeşliğin, özgürlüğün şehri Erzin için genç yönetime hazır olduğunu ifade etti.

Özgür, gençliğin ve belediyeciliğin iç içe olduğu gençlik kulüpleri sosyal etkinliklerle, Erzin’in tüm gençlerini değerli hissettirmek için gençliğin meclis üyeliği belediye başkanlığı ve milletvekilliği gibi kademelerde bulunması gerektiğini vurguladı.

Narenciye sorunu ve turizm sorunlarına da değinen Özgür “Sorumluluğum büyük fakat inancım tam, Parti kültürü hizmet heyecanı ve gençlik coşkusuyla Erzin’in, gençliğin yarınları için ‘Başka bir kent için yönetime hazırız” dedi.

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin