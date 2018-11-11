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Erzinspor memleket çocuğuna teslim edildi211 defa okundu

kategorisinde,11 Kas 2018 - 20:13 tarihinde yayınlandı
Erzinspor memleket çocuğuna teslim edildi

Spor Toto 3. Lig 1. Grubunda mücadele eden Temsilcimiz Erzin Belediye Spor’da yönetimi Mehmet Fatih Yılmaz’dan boşalan Teknik Direktörlüğe Erzin doğumlu 40 yaşındaki Ersin Aka’yı getirdi. Kulüp Başkanı Murad Ergörün, “Yeni teknik direktörümüz Ersin Aka ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Ersin Aka hocamız ile birlikte takımımızı güzel günler beklemektedir” derken, Maddi krizle boğuşan takımın düştüğü durum karşısında isyan eden taraftarlar ise, “İyi günlerimizde yanımızda olan memleket sevdalıları zor günlerimizi görmemezlikten geliyorlar. Elbette bunların cevabını en ağır şekilde vereceğiz” dediler.
Aralarında Süper Lig takımlarını çalıştıran Samet Aybaba, Ünal Karaman, Mustafa Çapanoğlu’nunda bulunduğu Teknik Direktörlerle çalışan Ersin Aka, Erzin Belediye Spor’u çalıştırmaya başladı.
Geçmiş yıllarda aralarında Beşiktaş, Antalya Spor, Adana Spor, Adana Demir Spor, Eskişehir Spor, Nazilli Belediye Spor’da Antrenörlük yapan Ersin Aka, 2010-2012 yılları arasında da Erzin Belediye Spor’u çalıştırdı.

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin

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