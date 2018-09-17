Erzinspor-Nevşehirspor’u 2-0 yenmeyi başardı

TFF 3. Lig 1. Grup 3. hafta maçında Erzin Belediyespor, sahasında Nevşehir Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Şehit Muhammet Oğuz Kılınç

Hakemler: Volkan Şeker xxx, Metin Cebeci xxx, Metin Yalçın xxx

Erzin Belediyespor: Ömer xxx, Onur xxx, Yücel xx, Nurettin xxx, Volkan xxx, Burak xxx (Çağlayan dk. 90 ?), Murat xxx, Emre xxx, Halil xxx, Uğurcan xx, Selim xxx (Fatih dk. 87 ?)

Nevşehir Belediyespor: Onur xx, Muhammet x, Can xx (Raif dk. 75 x), Metehan xx, Melih xxx (Ahmet Can dk. 67 x), Tunç xx, Bilal x, Uğur xx (Hakan dk. 75 x), Doğancan xx, Ömer xx, Naci xx

Goller: Uğurcan (dk. 65), Volkan (dk. 74

TFF 3.lig 1. Grupta yer alan Erzin belediye spor sezonun ilk galibiyetini Nevşehir belediye spor karşısında 2-0 galip gelerek derin nefes aldı. Sezonu ilk maçında kendi sahasında Kozan beld. spora 1-0 yenildi daha sonra 2. Maçın dada deplasmanda İzmirTire spora 3-1 yenilerek 0 puanla ligin sonunda yer almıştı, kendi sahasında aldığı bu anlamlı 2-0 lık galibiyetle 3 puan aldı ve ligde 9. sıraya çıktı.

Erzin şehit polis Muhammet Kılınç stadyumunda oynanan maçı kalabalık Erzin spor tafatarları heyecanla izlediler. Maça konuk takımın başlama vuruşu ile başlandı ve karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı 0-0 maçın ilk yarısı sona erdi.

Maçın 2. Yarısına daha temkinli başlayan Erzin belediye spor sık sık rakip kaleye ataklar yaptı ve maçın 65. Dakikasında Nevşehir spor ceza alanı içinde oluşan karambol de topu önünde bulan Uğurcan topu filelerle buluşturdu skoru 1.0 yaptı , golü bulan ev sahibi Erzin spor sahada daha temkinli oyun kurarak konuk takım Nevşehir sporun tehlikeli ataklarını ceza alanı içene giremeden önledi.

Ve maçın 74.dakikasında bu kez sahaya takımın tecrübeli orta saha oyuncusu takımın yeni transferi Volkan Yılmaz ceza alanı içinde Nevşehir spor defansından dönen topu düzgün vuruşla topu 2. Kez filelerle buluşturdu skor 2-0- oldu . maçın sonlarına doğru sürekli atak yapan konuk takım istediği gole kavuşamadı ve maçta Erzin Belediye sporun 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maç sonunda taraftarlar takımlarını ayakta alkışladılar.

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin