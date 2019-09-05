Erzinspor’da Bucaspor Hazırlığı Sürüyor

TFF Spor Toto 3 lig 1. Gurupta yer alan Erzin spor A.Ş sezonun ilk maçını Deplasmanda Silivrispor maçını 1-0 kazanmanın heyecanı sürerken kendi sahasında Cumartesi günü karşılaşacağı İzmir Bucaspor maçına başarılı teknik direktör Can Güven ve yardımcısı Sonar hocan ne zaretinde sıkı antrenmanlarla hazırlanıyor.

Erzin stadyumunda ögleden sonra yapılan antramanı Erzinspor A:Ş kulübü Başkanı Önder Özbilen’de izleyerek futbolcuları ilk maçtaki başarılarından dolayı tebrik etti

Antraman sonrası kısa konuşma yapan Can Güven sezonun “2. maçında kendi sahamızda misafir edeceğimiz Buca spor maçına tüm Erzin’li sporseverleri tribünlerde görmek isterim ve onlara önemli maçta takım olarak galip gelmek için mücadele edeceğiz “dedi.

Haber:Adil COŞKUNER-Erzin

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