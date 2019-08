Erzinspor’da Can Güven dönemi

Erzinspor Kulübünü 5 yıl önce K.Maraşta oynna Malatya 44 sporu yenerek 3.Lige çıkartan Şampiyon yapan Erzin kökenli hocamız Can Güven ile Erzinspor yönetim karşılklı sözleşme imzaladılar

Yaklaşık 5 yıl sonra tekrardan Erzinspor’un başına gelen Can Güven Hoca memleketimizin takımını çalıştırmaktan gurur duyarım ve tüm spor severlerimzi maçlarda takımımızı destek vererek yine eski heyacanlı maçları oynayacagız” dedi.

Erzin stadyumunda günlük antramanlarını sürdüren Erzin spor Perşembe günü yine Silivri Spor la deplasmanın gitmeden önce son antramanını Teknik direktör Can Güven hocanın nezaretinde yaptılar.

Antaraman sonrası kısa açıklamada yapan Can Güven hoca ilk deplasmanımız olan Silivri spor maçından galibiyetle veya beraberlikle döneceğiz oyuncularıma güveniyorum,bundan sonraki Erzinde oynanan maçlarda Tüm Erzinlispor severleri trübünlerde takımlarını desteklemelerini dilerim “dedi.

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin

