Eşi ve oğlunu öldüren, iki çocuğunu da yaralayan baba tutuklandı

Osmaniye’de, eşi Hürü Ergi ile oğlu Oğuzhan Ergi’yi öldüren ve diğer 2 çocuğunu da yaralayarak olay yerinden kaçan, jandarma tarafından yakalanacağını anlayınca da intihar girişiminde bulunan baba Kemal Ergi, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı. 9 Aralık’ta merkeze bağlı Dereli Köyü’nde meydana gelen olayda, dolmuş şoförü Kemal Ergi, iddiaya göre tabanca ile eşi Hürü, oğulları Oğuzhan, Emre (22) ve kızı Didem’e (19) kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Babasının, annesi ve kardeşlerini kurşun yağmuruna tuttuğunu gören Meryem Ergi ise yaralı halde pencereden kaçarak komşulara sığınmıştı. Hastaneye kaldırılan yarılardan anne Hürü Ergi ile oğlu Oğuzhan Ergi yaşamını kaybetti. İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU Olaydan sonra 156 Jandarma İhbar Hattı’nı arayarak, “Ailemi vurdum. Gelin benim hayati güvenliğimi alın” diyerek ihbarda bulunan ve ardından köyün yakınlarındaki ormanlık alana kaçan cinayet şüphelisi baba Kemal Ergi’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma tarafından yakalanacağını anlayınca başına ateş ederek yaralayan ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık 5 gün süren tedavisinin ardından adli makamlara sevk edilen Kemal Ergi tutuklanarak cezaevine konuldu.

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