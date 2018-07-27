Eski mahkumlara ve engellilere iş kurma desteği

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, istihdam teşvikleri kapsamında eski hükümlülere 36 bin lira, engellilere ise 50 bin lira iş kurma desteği verildiğini söyledi. İl jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Müdür Altunkaynak, Osmaniye’de geçtiğimiz yıl üç projenin bu şekilde kabul edildiğini belirterek, “Engelli kardeşlerimiz bu konuda ‘Nasıl olsa gönderiyoruz kabul edilmiyor’ şeklinde düşünmesinler. Fonda paramız çok ve bu parayı engelli kardeşlerimize dağıtmak için çaba sarf ediyoruz.” dedi. + 2 Milli İstihdam Seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Altunkaynak, “Geçen yıl sayın cumhurbaşkanımızın mihmandarlığında başlatılan +1 istihdam seferberliği bugün meyvelerini vermeye başladı. Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 9,6’lara düştü. Bu yıl ki istihdam hedefimiz 1 milyon 250 bindir. Bu hedefle işsizliği 2020 ye kadar yüzde 8’lere düşürmek istiyoruz. Uzun vadede 2023 yılında da gelişmiş ülkelerin ulaştığı yüzde 5 işsizlik seviyesine düşürme hedefimiz var. Hedefimize adım adım ilerliyoruz. Osmaniye’de de durum aynıdır. Bizim için verilen 17 hedefte Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. İnşallah milli istihdam seferberliği bittiğinde hayal ettiğimiz yüzde 8 rakamına ulamış olacağız.” dedi.

GELECEĞİN MESLEKLERİNE 9 AYA KADAR DESTEKLEME

Milli İstihdam Seferberliği’nde 2020 hedeflerini yakalayabilmek için açıklanan teşviklerden de bahseden Müdür Altunkaynak, “Bunlardan bir tanesi 1 ocak 2018 ile 31 aralık tarihleri arasında bir önceki yıl sigortalı sayısı ortalamasına ilave olarak istihdam edilen her bir kişinin prim ve vergilerini biz ödüyoruz. İmalat ve bilişim sektöründe 2 Bin 151 lira diğer sektörlerde 883 lirasını ödüyoruz. Bir diğer teşvik ise engelli ve eski hükümlülere kendi işinin patronu ol diyoruz. Bunun için girişimcilik eğitimi veriyoruz. Akabinde eski hükümlülere 36 Bin lira engellilere de 50 bin lira iş kurma desteği veriyoruz. Osmaniye’de geçtiğimiz yıl üç projemiz bu şekilde kabul edildi. Bize başvuruda bulunan tüm projeleri genel müdürlüğümüze gönderdik ve reddedilen olmadı. Onun için engelli kardeşlerimiz proje hazırlayıp başvuruda bulunabilirler. Ayrıca geleceğin meslekleri olan siber güvenlik, bulut bil, işim, oyun geliştirme, kodlama ve basın mesleklerinde 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar destekleme uyguluyoruz. Ayrıca günlük 75 lira ücret ödüyoruz. İmalat ve bilişim sektörlerindeki mesleklerde iş başı eğitim programı süresini 3 aydan 6 aya çıkardık.” dedi.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN 2050 KİŞİ FAYDALANDI

2018 yılının ilk altı aylık döneminde teşvikler kapsamında yapılan çalışmalardan da bahseden Müdür Altınkaynak, “Özel sektörde 2 bin 668 kişiyi işe yerleştirdik. Bunun 700 kişisi genç, 550 kişi aynı zamanda üniversite mezunu ve 124 kişisi uzun süreli işsizlerdendir. Bugüne kadar 40 bin 328 kişiyle bire bir yüz yüze görüştük bireysel danışmanlık yaptık. Bunların 9 bin 81’i genç 578’i engelli ve 1366’sı uzun süreli işsizlerden oluşmaktadır. Yılın ilk 6 ayında 3 bin 113 farklı işyerini ziyaret ettik. Bazı işyerlerine 2 ya da 3 defa gitmek suretiyle 5 bin 566 işyerini ziyaret ettik bilgilendirdik. Ayrıca İş Başı eğitim Programlarımızdan 2 bin 50 kişi faydalanmıştır. Bunların 1090 kişisi 18 ile 29 yaş arasın gençlerden oluşmaktadır.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜLOSMANİYE