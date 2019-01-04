Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Park 328 alışveriş merkezinde ‘Eskiden Osmaniye Fotoğrafları’ sergisi açıldı.

İlgiyle takip edilen İsmail Has tarafından kurulan ‘Eskiden Osmaniye’ isimli facebook sayfasında paylaşılan fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi Park 328 AVM’de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Açılışını Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara’nın yaptığı sergide birbirinden güzel eskiden Osmaniye fotoğrafları yer aldı.

Tüm hemşerilerimizin gezmesi gereken bir sergi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara; “Bu muhteşem fotoğrafları bir araya getirerek bu sergiyi kıymetli hemşerilerimizle buluşturmamızda bizlere destek veren emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”dedi.

Açılışta Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’da; “Bizleri eskilere götüren ve birbirinden güzel fotoğrafları bir araya getirerek bu serginin oluşmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

‘Eski’den Osmaniye’ facebook sayfası yöneticileri İsmail Has, fotoğraf sergisi hakkında bilgiler verdi. Has, Eski Osmaniye fotoğraflarını bizlere ulaştıran ve facebook sayfamızdaki takipçilerimize, Osmaniyeli hemşerilerimize ve bizlere bu imkanı veren Osmaniye Belediyesi ve Başkanımız Kadir Kara’ya teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Sergi açılışına kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, belediye başkan yardımcıları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.