Esnaf ve Sanatkâr temsilcilerinden Vali Coşkun’a ziyaret

Osmaniye Esnaf ve Sanatkâr Temsilcileri, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, Ticaret İl Müdürü Ayhan Bozok da yer aldı. Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Murat Yalçın, Ahilik Haftası nedeni ile düzenlenecek etkinlikler hakkında Vali Coşkun’a bilgi verdi. Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, Ahiliğin, ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, kardeşlik, yardımseverlik gibi değerleri esas alan köklü bir müessese olduğunu ifade ederek, “Ticaret ahlakının en temel ilkeleri olan Ahilik ilkelerinin, yeni nesil esnafımıza kuşaklar boyunca aktarılması açısından, Ahilik Haftası boyunca düzenlenen etkinliklerin, oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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