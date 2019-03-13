Evde kutlama devri bitiyor!

Sosyal medya, kutlama alışkanlıklarını da değiştiriyor. Son yıllarda gittikçe popüler olan parti evleri; ‘gender’ partiden doğum gününe, babyshower’dan5 çayı davetine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Minikler ve büyükler için unutulmaz davetler hazırlayan Mia Festa Party & Events, şimdiye kadar 500 etkinlikte 20 binden fazla kişiyi ağırladı. Son döneminen popüler kutlamaları ise 1 yaş doğum günüpartisi ve gender parti…

Sosyal medya hayatın birçok alanında olduğu gibi kutlama alışkanlıklarını da değiştiriyor. Artık özel günler, ev yerine etkinlik mekanlarında kutlanıyor. Son dönemde gittikçe popüler hale gelen parti evleri ise gender partiden (çocukların cinsiyet kutlaması)doğum gününe, babyshower’dan 5 çayı davetine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kutlama organizasyonları, ev ve restoranlardan temalı mekanlara doğru kayıyor.

20 bin kişi kutladı

İstanbul’un en konforlu etkinlik mekanıMia Festa Party & Events de minikler ve büyükler için 500’den fazla unutulmaz davete ev sahipliği yaptı. Şimdiye kadar 20 binden fazla çocuk ve yetişkini Suadiye’deki şık mekanında ağırlayanMiaFesta, yeni şubesini Avrupa yakasında açmaya hazırlanıyor.

2017 yılı sonunda, Damla Anol Erol ve Yağmur Anolkardeşler tarafından özel etkinlik pazarına yeni bir soluk getirmek üzere kapılarını açan MiaFesta, Kadıköy Suadiye’de 200 metrekarelik kapalı alanda 25 çocuk ve 50 yetişkin ağırlayabiliyor.

Çocuklar için survivor parkuru

Çocuklar, survivor parkurunun da bulunduğu özel oyun alanında animatörler eşliğinde eğlenceli saatler geçirebiliyor. Mia Festa;doğum günleri, çay davetleri, babyshower partileri, brunch davetlerinin yanı sıra yılbaşı partileri ve kurumsal şirketler için workshop ve özel toplantılara daev sahipliği yapıyor.

Butik otel konforunda servis

Kendi mutfağında çocuklar ve yetişkinler için sağlıklı yiyecekler sunan Mia Festa, her bir kişi için 9 parçadan oluşan servis konseptiyle, misafirlerini titizlikle ağırlıyor. Sunulan etkinlik hizmeti; tüm mekanın tahsisi, animatörler, seçilen konsepte göre süsleme, yetişkin ve çocuklar için ikramlar, sınırsız içecek, oyun alanı ve parti sonu bubble disko şovunu kapsıyor. Hem minikler, hem de büyükleriçineğlencevezarafetin, detaylardakiinceliklerletamamlandığıMia Festa’daaynızamandaevinizdekisamimiyetivesıcaklığıbulabiliyorsunuz.BağdatCaddesi’neyakınlığısayesindeulaşımda da kolaylıksunanmekan, miniklerinhayallerinigerçeğedönüştürmeninyanısırafarklısunumvebenzersizserviskalitesiyle, çocuklarınaeşlikedenebeveynlere deunutulmazbirgünvadeden ilk mekanolmaözelliğitaşıyor.

Yiyecekler bahçeden

Bir aile işletmesi olarak, anne Sibel Anol’unda işin mutfağında yer aldığı Mia Festa; kendi bahçelerinde yetişen meyve ve sebzelerle hazırlanan vişneli yaprak sarmasından kırmızı meyveli sakızlı muhallebiye, pizzadan applecrumble’a kadar birçok spesiyal lezzetle, misafirlerine diğer parti mekanlarından çok daha farklı bir deneyim yaşatıyor.