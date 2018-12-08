Evde yakalanan kaçak sigaraya 14 bin 280 lira ceza

Osmaniye’de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada bin 20 paket kaçak sigara ele geçirildi, şüpheli şahsa, 14 bin 280 lira para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi’ndeki bir evde kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada değişik markalarda bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ve 97 kilo nargile tütünü ele geçirildi.Evde bulunan A.Y. (17) alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, her bir sigara paketi için 14 lira olmak üzere 14 bin 280 lira para cezası kesildi.

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