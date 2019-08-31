MENÜ
Bugün: 31 AĞUSTOS 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 96.718
DOLAR 5,8313
EURO 6,4087
ALTIN 285,10
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu123 defa okundu

kategorisinde,31 Ağu 2019 - 19:57 tarihinde yayınlandı
Evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu

Osmaniye’de polisin ihbar üzerine bir evde yaptığı aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar aldı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında adrese operasyon düzenleyen polisler yaptıkları aramada, 521.78 gram kubar esrar maddesi ile 0,79 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirdi. İmha edilmek üzere uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan ev sahibi A.K. hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem yapıldı.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ

istanbul escort nizip escort

istanbul escort

instagram takipçi

instagram takipçi hilesi