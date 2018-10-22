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Evden 2 bin 247 paket kaçak sigara çıktı154 defa okundu

kategorisinde,22 Eki 2018 - 17:44 tarihinde yayınlandı
Evden 2 bin 247 paket kaçak sigara çıktı

Osmaniye’de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 2 bin 247 paket kaçak sigara çıktı. Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından serbest bırakılan iki şahsa 31 bin 458 lira para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonrasında, Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir ikamette kaçak sigara olduğu bilgisine ulaşıldı. Savcılıktan alınan arama kararına istinaden belirlenen adreste İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan aramada, değişik markalarda 2 bin 247 paket gümrük kaçağı sigara, 50 kilo çay ve 150 kilo toz şeker ele geçirildi. İkamette bulunan Y.G. ve A.G. gözaltına alınırken, malzemelere ise el konuldu. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şahıslara, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetlik suçundan 31 bin 458 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

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