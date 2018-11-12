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Evden 2 bin 910 paket kaçak sigara çıktı166 defa okundu

kategorisinde,12 Kas 2018 - 16:34 tarihinde yayınlandı
Evden 2 bin 910 paket kaçak sigara çıktı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 2 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri, İlçeye bağlı Gökçayır Köyünde ki bir ikamette kaçak sigara bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheli M.C. (38)’ye ait evde ve kullanmış olduğu TIR içerisinde arama yapan ekipler, evin salon kısmında çeşitli markalarada 2 bin 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda soruşturma başlatılırken, şüpheli M.C.’nin alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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