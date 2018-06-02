Eve Temizliğe Geleni Sigortalı Yaptırmalı mıyız?

Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin de sigortalı gösterilmesi gerekir Ev hizmetlerinde çalışanın temizlikçi, kapıcı, çocuk bakıcı gibi adlar alması bu durumu değiştirmez. Ev hizmetinde çalışan bu kişilerin hepsi sigortalı olarak bildirilmek zorunluluğu olup, bildirilmediği taktirde yüksek oranda cezaları vardır.

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı olmasının en önemli bir şartı, ev hizmetinin sürekli olarak yapılmasıdır. Eğer ev hizmeti sürekli olarak yerine getiriliyorsa yani haftalık, aylık gibi bir periyoda bağlanmışsa çalışan kişi sigortalı olmak zorundadır. Örneğin her hafta eve temizliğe ya da hafta içi günlerinde çocuk bakmaya gelen kişi sigortalı olmak zorunda.

Ev hizmetinin sürekli değil de arada bir yapıldığı durumlarda ise ev hizmetinde bulunan kişinin sigortalı olması zorunlu değildir. Örneğin sadece bayram öncesinde eve temizliğe gelen bir kadının çalışması sigortalı olmayı gerektirmez.

Ev hizmetinde birini çalıştıran kişi öncelikle, her ne kadar ev veya apartman iş yeri olmasa da SGK İl Müdürlüğüne başvurarak gerekli işlemler yaptırmalıdır. Bu işlemler yapılmadığı taktirde yüksek para cezalarla karşı karşıya kalınma gibi istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalınabilir.

Av. Ahmet SALGUT www.ahmetsalgut.com