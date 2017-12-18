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Evinin önünde, arabasının içinde intihar etti2913 defa okundu

kategorisinde, 18 Ara 2017 - 15:55 tarihinde yayınlandı
Evinin önünde, arabasının içinde intihar etti

Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde bir şahıs evinin önünde, arabasının içinde kafasına sıkarak canına kıydı.
Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde ikamet eden ve kaportacılık yaparak geçimini sağladığı ifade edilen evli ve 2 çocuk babası A.H. isimli şahıs bugün saat 15.00 sularında evinin önünde, kendi arabasının içinde kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.
Patlama sesi üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri A.H. isimli şahsın arabasının içinde cansız bedeni ile karşılaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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