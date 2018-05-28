Ey Halkım Kandırıldık

Erken açan çiçek, zemheri de üşüyüp yanar kavrulur.] Hiç bir ahlaki endişesi olmayanlar,menfaat çıkar topluluğunun sürüleşmiş yığınlarıdır. Bu güruh,fukara milletin beklentilerini su-i stimal ederek şahsi menfaatlerine kurdukları organizasyonlarla ranta çevirme yolları aramışlardır. Adalet hak hukuk vicdanlarından uzak,bütün kirli faaliyetlerini meşrulaştırarak toplumun değer ve inanç yapılarını,seküler(dünya hayatına uydurma)hale getirmek isteyen güya seçilmiş zavallılar kendilerini bu dünyanın hakimi bilip hep saltanatlarının devam edeceğini sandılar. Bu gün içinde bulunduğumuz durum budur.bu zavallıların ahlaki yapıları yoktur.her yol bunlar için mübahtır. Bunlar kimlerdir diye sorulduğunda,eline geçen imkan ve selahiyeti tanzim etmek adına idareci bulunduğu kurumun güçünü kullanmak adına kendilerine her türlü menfaat devşiren liyakatten uzak kişiliği teberrüz etmemiş idareci ve yöneticilerdir. Bilinmelidirler,bu milletin kendi aralarında ne husumeti ne düşmanlığı,nede kini vardır.bu kamplaşmanın temelinde ülkeyi idare edenlerin ölçüsüz insaf bilmez yönetim şekildir. Bu millet,namuslu adaletli dürüst idarecilere susadı. Liyakatsızların elinden,vatan,millet din tehlikede. milletin genlerine uymayan,milletten ayrı gerçek olmayan inançlarınızı dayatarak yaşanmışlığı kadermiş gibi empoze etmenize daha fazla tahammül kalmamıştır. Sizler,millete bir musibet belamısınız ki? Bize nasılsanız öyle idare edileceksiniz demenize artık itiraz edip karşı durmamızın zamanı gelmiştir.

EY! HALKIM KANDIRILDIK..

Oysaki bizi kandırdılar dediklerinizle,ahlaken bir olup,milleti bizleri şimdide siz kandırıyorsunuz.. Bu millet mevcut idareden bıkkın.millet çaresizlik içinde kıvranırken,samimi dürüst idarecilere hasretken,çare olmak adına meydana çıkanların çok kısa zamanda ortaya dökülen pisliklerine baktığımızda,umut olmadıkları anlaşılıyor. Hadi erkekleri anladıkta,kadınların bu gibi durumlara,olumsuzluklara meze olmaları mide bulandırıcı: Her tarafımız,samimiyetsizliklerle sarılmış. Demekki,bu işin kadını erkeği yokmuş. Halbuki yaşadığınız mekan ve şehirde herkes birbirini yakınen tanıyorken ihtiraslarınızı kontrol edememenin dayanılmaz acısıyla yüz yüzesiniz.size emanet edilen ve zor kazanılan bir emeği layıkiyle yerine getiremediğiniz gibi,kendi hayatınızda maf ettiniz. Adaylarınızı adam olanlardan seçin. Dünyalık hesabi olmayan liyakat ve seçiyesi yüksek olanlardan seçin. Adam gibi düzgün yaşayanlardan seçin. Vatanı,milleti adına endişe taşıyanlardan seçin.. Aksi takdirde sizden öncekiler gibi helak olup layık olduğunuz vechile anılacaksınız. İlahi emirleri hayatımızın merkezine koyup,Allah’a kul olma şuuruyla yaşamak tek çaredir.