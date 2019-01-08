Fener Alayı Yürüyüşü ve Havai Fişek Gösterisi Yapıldı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Tren garı önünde ellerinde fener ve Türk bayrakları ile toplanan protokol üyeleri, Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü üyeleri ve çok sayıda vatandaş Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde İstasyon Caddesi tren garı önünden Devlet Bahçeli Meydanı’na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan genç izciler ellerinde fener ile ‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene’ , ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ gibi sloganlar atarak yürüyüşe destek verdiler.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara fener alayı yürüyüşü ve havai fişek gösterisi sonunda yaptığı konuşmada; “Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bir ve beraber olduğumuz sürece hiç kimse bu ülkeye yan gözle bile bakamayacaktır. Kurtuluş savaşında şahadet şerbetini içen Osmaniyemizden ve tüm ülkemizden bütün şehitlerimizi başta gazi Mustafa kemal Atatürk olmak üzere rahmet minnet ve şükranla anıyorum. Osmaniyemizin düşman işgalinden kurutuluşunun 97.yıl dönümü etkinlikleri kapsamı içerisinde düzenlemiş olduğumuz fener alayı yürüyüşüne katkı ve katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.

Yürüyüşe Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen, Belediye Başkanı Kadir Kara, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, MHP İl Başkanı Ahmet Melih Loş ve yönetimi, MHP Merkez İlçe yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.