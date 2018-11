Fenilketonüri Hastalarına Gıda Yardımı

OSMANİYE Belediyesi, il genelinde bulunan fenilketonüri hastalarına düşük proteinli glutensiz gıda yardımı yapmaya devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonucu fenilketonüri teşhisi konulan 35 hastaya belediye tarafından, düşük proteinli glutensiz gıda kolisi verildi. Her ay 35 koli olmak üzere bir yıl içerisinde toplam 420 koli düşük proteinli glutensiz gıda paketi hazırlanarak düzenli olarak Osmaniye Belediyesi tarafından ailelerin evlerine teslim ediliyor. Fenilketonüri hastalığı bulunan çocukların ve ailelerin her zaman yanlarında olduğunu belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, ““Fenilketonüri hastalığı çölyak hastalığına göre biraz daha ileri düzeyde olan bir hastalık. Her ailemizin imkânı bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve onların özel yiyeceklerini karşılamakta yeterli güce sahip olamıyor. Biz yerel yönetim olarak bu destekleri imanımız, inancımız ve kardeşlik hukukumuz adına yavrularımızın, değerli ailelerinin her aşamada elinden tutmak, çocuklarımızın yaşama daha güvenle ve gülerek bakmasını sağlayabilmek açısından her şeyi yapmak zorundayız. Bundan sonraki süreçte imkânlar ve kaynaklarımız ölçüsü içerisinde her zaman yanlarındayız. Yapılan bu yardımlardan asla kısıtlamalar olmayacak. Yetişebildiğimiz noktaya kadar hiçbir tereddütleri olmasın. Üzülmelerini istemiyorum. Yavrularımıza şifalar niyaz ediyorum. Kıymetli ailelerine Cenab-ı Mevla’dan güç niyaz ediyorum. Allah’ın izniyle Osmaniye Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı. FENİLKETONÜRİ HASTALARINA YARDIM YAPAN TEK BELEDİYE Fenilketonüri hastalığı ile ilgili bilgiler veren Osmaniye Gönüllü Temsilcisi Sariye Talmaç ise Osmaniye Belediyesi’nin Fenilketonüri hastalarına Türkiye’de tek yardım yapan belediye olduğunu belirterek, “Bu gıdalar bizler için çok önemli. Gıdalarımız çok pahalı. Osmaniyede 35 tane hastamız var. Belediyemiz bizlere düzenli olarak her ay gıda yardımı yapıyor. Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı. Üniversite öğrencisi Fenilketonüri hastalığı bulunan Handan Gür de, daha önce birçok ürünü tedarik edemediklerini ifade ederek, “Osmaniye Belediyesi bu yardımları başlattı. En çok yaşadığımız temel gıda ve un sıkıntımız oluyordu. Onları da Belediyemiz karşılıyor. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”dedi.

