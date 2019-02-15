Feto olayında 3 tutuklama

Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Osmaniye’de gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç komiser yardımcısı 12 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise Cumhuriyet Savcıcığınca alınacak ifadesinin ardından mahkemeye sevk edileceği, diğer 12 kişinin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda, FETÖ/PDY’den sınav sorularını önceden alanlara yönelik 76 ilde operasyon düzenlenmiş, Osmaniye’de ise tamamı meslekten ihraç edilmiş 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE