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FETÖ şüphelisi 25 eski komiser yardımcısından 7'si tutuklandı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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FETÖ şüphelisi 25 eski komiser yardımcısından 7’si tutuklandı210 defa okundu

kategorisinde,18 Şub 2019 - 16:16 tarihinde yayınlandı
FETÖ şüphelisi 25 eski komiser yardımcısından 7’si tutuklandı

Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Osmaniye’de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen meslekten ihraç komiser yardımcısı 25 şüpheliden 7’si tutuklandı, 18’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda, FETÖ/PDY’den sınav sorularını önceden alanlara yönelik 76 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Osmaniye’de ise tamamı meslekten ihraç edilmiş 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, önce ki hafta adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 3’ü tutuklanmış, diğer 13 şüpheliden ise 5’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, tutuklu sayısı 7’ye yükselmiş oldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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