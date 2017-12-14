FETÖ şüphelisi, cezaevindeki eşini ziyaretinde yakalandı

Osmaniye’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eşi M.K.’yı cezaevinde ziyaret giden 28 yaşındaki S.A.K. isimli kadın, aynı örgüte üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Terör amaçlı örgüte üye olmak sulundan Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi M.K.’yi ziyarete giden S.A.K.,’nın Konya 2 Sulh Ceza Hakimliği’nce aynı örgüte üye olma iddiasıyla hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.A.K., Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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