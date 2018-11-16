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FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı127 defa okundu

kategorisinde,16 Kas 2018 - 18:23 tarihinde yayınlandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan eski polis H.R.(31), Osmaniye’de yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski polis memuru H.R’nin kent merkezinde ki bir adreste olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda, şüpheli şahıs düzenlenen operasyon sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.Adli makamlara sevk edilen H.R.’nin 2017’de açığa alınarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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