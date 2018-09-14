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FETÖ’den aranan eski asker yol kontrolünde yakaladı304 defa okundu

kategorisinde,14 Eyl 2018 - 15:49 tarihinde yayınlandı
FETÖ’den aranan eski asker yol kontrolünde yakaladı

Osmaniye’de polisin yaptığı yol uygulamasında mesleğinden ihraç edilen ve ‘FETÖ üyeliği’ suçundan hakkında arama kararı bulunan eski askeri personel S.Ö. (30) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli birimlerden katılan ekiplerce Musa Şahin Bulvarı üzerinde gerekli çevre güvenliği alınarak şüpheli şahıs ve araçlar üzerine uygulama yapıldı. Bu sırada durdurulan bir araçtaki kişinin arama kaydının çıkması üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince şahıs detaylı incelendi. Yapılan sorgulamada S.Ö.’nün Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi’nce “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Askeri mahrem yapılanmasına” üyelik suçundan arama kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.Ö. gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Toprakkkale F Tipi Cezaevine teslim edildi.

FETÖ’DEN ARANAN ÖĞRETMEN YAKALANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yine Fethullahçı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan araması bulunan öğretmen S.İ.’yi belirlenen adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece ‘Adli Kontrol’ kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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