FETÖ’den aranan eski polis, Osmaniye’de yakalandı

Van 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suçundan yakalama kararı bulunan, eski polis M.A. (31), Osmaniye’de yakalandı. Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçakoyunlu Köyü, Tarım Kredi Kooperatifi önünde, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerine uygulama başlatıldı. Bu sırada durdurulan bir araçta bulunan M.A.’nın yapılan sorgulamasında, FETÖ/PDY suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan M.A. Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından, soruşturmanın devamı için Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerine teslim edildi. İki yıl önce meslekten ihraç edildiği öğrenilen eski polis M.A.’nın halen Kırıkkale Vize İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma er olarak askerlik hizmetini yapmakta olduğu ve yıllık izinli olduğu belirlendi.

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