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FETÖ’den aranan iki kişi trende yakalandı412 defa okundu

kategorisinde,09 May 2018 - 16:56 tarihinde yayınlandı
FETÖ’den aranan iki kişi trende yakalandı

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan iki kişi, jandarmanın yolcu treninde yaptığı kimlik kontrolü sırasında yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıarıcaklı Köyü sınırları içerisinde Elazığ Adana Seferi yapan Fırat Ekspresi treninde, kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan araması bulunan ve KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen A.K. (37) ve aynı suçtan Gaziantep 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nce aranan B.C. (33) yakalandı. Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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