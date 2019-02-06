FETÖ’nün eğitim yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Osmaniye Merkezli 9 ayrı ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında halen görevde olan biri astsubay ve biri polis olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcıcığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonrasında, şüphelilerin çeşitli konumlarda faaliyet gösterdikleri ve örgüte ait dershane ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin örgüte kazandırılmasına yönelik çalışma yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmaları amacıyla Osmaniye merkezli Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Sivas, Mardin, Elazığ, Gümüşhane ve Adıyaman illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen operasyon neticesinde; Osmaniye merkezde dershane öğretmeni olarak görev yapan O.B., Y.E., A.B. ve F.A. ile birlikte Kahramanmaraş’ta dershane öğretmeni E.S., Adıyaman’da polis memuru S.T., Gümüşhane’de Astsubay M.Y.T, Sivas’ta dershane öğretmeni İ.A., Mardin’de eski öğretmen N.E., Elazığ’da belediye işkur işçisi V.Ş. ve Şanlıurfa’da ise kapatılan Zirve Üniversitesi çalışanı M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE