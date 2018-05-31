Osmaniye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile “Filistin’e Umut Ol” Yardım kampanyası tanıtım toplantısı düzenlendi. AFAD İl Müdürü Serhat Bulut Başkanlığında, kurum binasındaki salonda yapılan toplantıya, Kızılay, TDV, Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Platformu, Hayırda Öncüler İnsani Yardım Derneği, Hayrat Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti Osmaniye Şubesi, İnsan Ve Medeniyet Hareketi Osmaniye Derneği, İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Osmaniye İlim Sanat ve Kültür Derneği, Memur-Sen, Osmaniye İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği ve TÜGVA temsilcileri katıldı. Açılış konuşması yapan Müdür Serhat Bulut, kampanya kapsamında FİLİSTİN yazılıp; AFAD’ın 1866 veya Türk Kızılayı’nın 2868 SMS numarasına mesaj atılarak 10 TL bağışta bulunulabileceğini kaydetti. “Filistin’e Umut Ol” yardım kampanyası destek olma için bir araya gelindiğini aktaran Bulut, “Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında işgal edilen topraklarını korumaya yönelik, tamamen barışçıl, ellerinde hiçbir silahı olmadan düzenlenen gösterilerde işgalci İsrail Devleti tarafından insanlık suçu işlenmekte olup; ne yazık ki sivillerin üzerine ateş açılmış ve şu ana kadar yüzlercesi gerçek mermiler ile olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gazlar kullanılmasıyla bugüne kadar Filistinli kardeşlerimizden 60’ı şehit edilip, 1757’si yaralanmıştır. Filistin’deki son krizde 1 milyon lira civarında ilaç ve sarf malzemesini Türk Kızılay’ınca hastanelere teslim edilmiş olup, bunun yanında 3 konteynerde yaklaşık 5 Milyon liralık ilaçta hazır bekletilmektedir.” dedi. Filistin’de son olaylardan sonra, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 86’sı kadın ve 224’ü çocuk olmak üzere hastanelerde bin 757 yaralı bulunmakta olduğunu aktaran Bulut şunları kaydetti: “Bunların 127’sinin hayati tehlikesi halen devam etmektedir. Yaralıların içinde 19 sağlık çalışanı var. 7 ambulans bu saldırılarda zarar görmüş durumda. Birleşmiş Milletlerin verisine göre Gazze’de günde 16 ila 20 saat arasında elektrik kesintisi yaşanıyor. Refah Sınır Kapısı, 2018 yılının başından itibaren sadece 21 gün açık kalmış. Bu durumda hepimizin harekete geçmesi artık elzem olmuştur.Bu yardım kampanyasına hem SMS yoluyla hem de bankalarda açılmış hesaplar yoluyla Osmaniyeliler olarak sahip çıkıyor ve destekliyoruz.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE