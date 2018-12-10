Fıstık gibi fuarı 30 bin kişi ziyaret etti

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve ulusal boyutta olan Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı, ilk üç günde yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladı.

7 Aralık Cuma günü Masal Park yanı Fuar Alanında 2 bin 400 metrekare kapalı alan ve geniş otopark imkanı ile Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara öncülüğünde kapılarını Osmaniyeli vatandaşlara açan kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

7’den 77’ye her yaş grubuna hitap eden kitap fuarında 180 yayın evi, kurulan 80 stantta Osmaniyeli kitapseverler ile buluşturuyor. Belediye tarafından ücretsiz ulaşımı sağlanan ilkokul,ortaokul ve lise öğrencileri heyecanla ziyaret ettikleri fuarda kitapları inceleyerek biriktirdikleri harçlıkları ile kitap satın alıyorlar. 16 Aralık Pazar gününe kadar hizmet verecek olan Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı’na fuar sonuna kadar 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Fuarın ilk üç gününde Türkiye’nin önde gelen 6 yazarı söyleşi programları ile kitapseverler ile tecrübelerini paylaştı. Söyleşi programlarının yanı sıra birçok yazar imza günlerinde okurlarıyla buluştu. Fuar sonuna kadar birçok yazar söyleşi ve imza günlerinde Osmaniyeli vatandaşlar ile buluşmaya devam edecek.

Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarında stant açan yayınevleri vatandaşların ilgisinden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Türkiye’de birçok ilde fuara katıldıklarını aktaran yayınevleri, Osmaniyelilerin fuara ilgisinin, bilinçli ve seçerek okuyan, okumayı seven bir şehir olduğunun kanıtı olduğunu kaydettiler.

Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarını ziyaret eden vatandaşlar herkesin rahatlıkla aradığı kitabı bulabildiği bir etkinlik ve Osmaniye’de kitap okunmuyor algısının yıkıldığı bir organizasyon olduğunu belirterek Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür ettiler.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Sosyal belediyecilik anlayışının bir örneği olarak bu fuarı organize ettik. Yetişen yeni neslimizin kendi değer ve ülkemizin değerlerini bilmesi, anlaması ve gelecek nesillere bu değerlerle hizmet verebilmesi açısından gelecekte ülkeyi yönetecek olan bu gençlerimizi kendi dilimize sahip çıkarak bu ülkenin dilini ve değerlerini koruyan bir nesil olarak yetişmesi noktasında bu fuarı düzenliyoruz. Görüldüğü gibi çok sayıda öğrencilerimiz, gençlerimiz ve her yaş grubundan hemşerilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Kıymetli vatandaşlarımızın fuara olan İlgi ve alakasına bakıldığı zaman Osmaniyemizin okumayı sevdiğini ve okuduğunu görüyoruz.” Şeklinde konuştu.

Fuarla ilgili ayrıntılı bilgi almak için www.osmaniyefuar.com , www.osmaniye-bld.gov.tr adresini veya facebook üzerinden @osmaniyekitapfuari sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.