”Fıstık” Gibi Konser…

Pop müziğin yeni kuşak içindeki en başarılı yorumcularından Simger Sağın, Jolly Joker İstmarina Kartal’da hafızalardan uzun süre silinmeyecek muhteşem bir konsere imza attı.

Sevilen şarkılarından ”Yankı” ile başladığı performansında sahnede adım atmadık yer bırakmayan genç popçu, giydiği fıstık yeşili latex mini elbisesiyle de yürek hoplattı. Slow parçalarının ardından ritmi hareketli şarkılarıyla yükselten Sağın, bir ara Anadolu halk ezgilerine de geçiş yaparak Jolly Joker Kartal’ı halaya kaldırdı. Repertuvarı ve performansı ile pazar gecesine damga vuran başarılı şarkıcı, sahne için seçtiği kıyafetin azizliğine uğrayıp basın mensuplarına frikik vermemek içinse yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık iki saatlik konserini kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerin yoğun isteği üzerine kırk beş dakika daha uzatan Simge Sağın, geceyi ”Öpücem” şarkısı ile noktalarken, ”Çok yakında yepyeni sürprizlerle yeniden Jolly Joker çatısı altında buluşacağız. Şimdilik ser verip sır veremiyorum. 2019 yılında huzur, sağlık ve mutluluğun yanına bol bol müzik ve sanat eklemeyi de unutmayın. Sevgiyle kalın.” sözleri ile hayranlarına mutlu yıllar diledi.