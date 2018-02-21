Fıstık üreticilerini bu kez de Şekeroğlu çarptı

Türkiye’nin yer fıstığı ihtiyacının % 80’ini karşılayarak, adeta fıstığın borsası konumunda olan Osmaniye’de her yıl bir fıstıkçının dolandırdığı gibi bu yılda Şekeroğlu Fıstıkçılık dolandırdı.

Fıstık mahsulü döneminde piyasadan 200 trilyon liralık yüksek fiyatla alım yapan Şekeroğlu Fıstıkçılık, yine aldığı ürünleri de piyasanın altında vererek günü kurtarmanın hesabını yaptığı ve bu nedenlede battığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde firmadan aldıkları çeklerin karşılıksız çıkması üzerine Kadirli yolu üzerinde bulunan Şekeroğlu Fıstıkçılık Fabrikasına gelen üreticiler, Mustafa ve Bahattin Şeker kardeşlerin Osmaniye’den kaçtığını söylediler.

Tarlaya ekdikleri ürünleri borç ederek aldık ifade eden çiftçiler, “Şimdi biz ne yapalım. Yılanın, akrebin bin bir türlü böceklerle savaşarak ürettiğimiz ve çola çocuğu okur-tacağımız, düğününü yapacağımız parayı bu sahtekarlar çarptı.Biz kafamızı hangi duvara vuralım. Devletimiz bize yardım etsin”dediler.